مستشفى العودة بالنصيرات: إصابة 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2025 - 00:58

مستشفى العودة بالنصيرات: إصابة 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة

منذ 33 mins 12 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة