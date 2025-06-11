“النقل البري” علّق تحركه في الشارع الخميس

عماليا، اتفاق في السراي على اعادة تقييم الزيادات التي فرضتها الحكومة على المحروقات.

قبل ان يعقد جلسته المخصصة لبحث برنامج التصعيد ضد زيادة اسعار المحروقات، أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري عن تعليق تحرك في الشارع الذي كان مقرّرًا يوم الخميس بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ووزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العمل محمد حيدر الذي اعلن عن خطوات ستدرس للوقوف على مطالب السائقين.

وينص الاتفاق الذي خرج من السراي على اعادة تقييم الزيادات التي فرضتها الحكومة على المحروقات.

واعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ وعود الحكومة وهي تطالب بفرض ضرائب على الأملاك البحرية وتفعيل دور الجمارك للحصول على العائدات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي ورواتب القطاع العام.

المصدر: قناة المنار