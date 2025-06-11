العماد هيكل زار قيادة “اليونيفيل”.. وتأكيد على دورها الأساسي والضروري في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 18:48

العماد هيكل زار قيادة “اليونيفيل”.. وتأكيد على دورها الأساسي والضروري في جنوب لبنان

منذ 30 mins 11 June، 2025
العماد هيكل زار قيادة اليونيفيل
لبنان

زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الاربعاء قيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وخلال الاجتماع، تم عرض آخر التطورات في قطاع جنوب الليطاني وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار القرار ١٧٠١.

كما جرى البحث في الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في جنوب لبنان، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله أراضي لبنانية، مما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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