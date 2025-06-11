العماد هيكل زار قيادة “اليونيفيل”.. وتأكيد على دورها الأساسي والضروري في جنوب لبنان

زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الاربعاء قيادة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وخلال الاجتماع، تم عرض آخر التطورات في قطاع جنوب الليطاني وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار القرار ١٧٠١.

كما جرى البحث في الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في جنوب لبنان، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله أراضي لبنانية، مما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام