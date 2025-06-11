المرابطون يعزون بشهداء شبعا ويؤكدون: بلدة الصمود في قلب السيادة الوطنية

تقدّمت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، بأسمى آيات التعزية لأهالي منطقة العرقوب وقيادة الجيش اللبناني، باستشهاد المواطن محمد كنعان ونجله العريف وائل كنعان من لواء المشاة السابع، وهما من أبناء بلدة شبعا الصامدة.

وفي بيان صادر عنها، أكدت الحركة أن شبعا “في قلب الوطن اللبناني، حامية للثوابت الوطنية القائمة على الحرية والسيادة والكرامة”، مشددة على أن هذا الاغتيال الغادر يأتي في سياق الإجرام اليهودي المستمر، والذي لا يفرّق بين بيروت والجنوب والبقاع، ويطال كل اللبنانيين.

وأضاف البيان: “نذكّر – إن نفعت الذكرى – أن هذا الإجرام المتواصل هو اعتداء آثم على الوطن برمّته، ونوجّه كلامنا لمن يسمّون أنفسهم سياديين، قدامى وجددًا، والذين يرفعون شعار الـ10452 كلم²، لنقول لهم إن بلدة شبعا هي الأمتار الحقيقية التي يجب أن تُصان وتُحمى بكل الوسائل المتاحة”.

المصدر: بريد الموقع