إطلاق نار متواصل وقصف مدفعي من آليات الاحتلال والطيران المسير على تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 06:30

إطلاق نار متواصل وقصف مدفعي من آليات الاحتلال والطيران المسير على تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع

منذ 11 mins 11 June، 2025
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