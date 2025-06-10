عدوان صهيوني يستهدف ميناء الحديدة غرب اليمن

شنّ جيش العدو الصهيوني عدواناً على مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إصدار تهديد اسرائيلي بإخلاء ثلاثة موانئ رئيسية هي: الحديدة، ورأس عيسى، والصليف. وفي السياق، قالت وسائل إعلام يمنية إن الغارات استهدفت أرصفة ميناء الحديدة بغارتين جويتين، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن. وأفادت القناة 12 الصهيونية بأن سلاح الجو نفّذ غارات على أهداف في اليمن، بينما ذكرت هيئة البث الرسمية أن سلاح البحرية شارك في العدوان.

وحول طبيعة الأهداف الصهيونية في اليمن وتطورات العدوان الأخير، معنا مراسل المنار في صنعاء خليل العمري.

يأتي ذلك ضمن العدوان الصهيوني المتكرر على اليمن، بهدف ثنيه عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة المحاصر.

وكان العدو الصهيوني قد شنّ غارات على مطار صنعاء الدولي في 28 أيار/ مايو الفائت، بعد مرور نحو 10 أيام على استئناف العمل فيه بتسيير أربع رحلات من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد عدوان صهيوني استهدفه في السادس من الشهر نفسه.

كما شنّ العدو، في شهر أيار/مايو الفائت، سلسلة غارات استهدفت موانئ الحديدة، ومصانع الإسمنت في باجل ومحافظة عمران ومحطات الكهرباء في صنعاء.

وعلى الرغم من الاعتداءات الصهيوني، تواصل القوات المسلّحة اليمنية تنفيذ عملياتها ضد أهداف صهيونية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعماً لغزة وإسناداً لمقاومتها، وذلك بالتزامن مع فرض حظر بحري على الملاحة الصهيونية، واستهداف مطار اللد “بن غوريون” وفرض حظر جوي على رحلات الطيران فيه.

المصدر: موقع المسيرة