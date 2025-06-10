‏‌‏تحليق لطيران العدوالصهيوني في جواء درعا و القنيطرة جنوب سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 01:18

‏‌‏تحليق لطيران العدوالصهيوني في جواء درعا و القنيطرة جنوب سوريا

منذ 12 mins 10 June، 2025
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