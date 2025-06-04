نقابة صيادي الاسماك في الجنوب دانت اختطاف العدو احد الصيادين وطالبت بتحرك فوري لاطلاقه

دانت نقابة الصيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي، في بيان “قيام قوات العدو الإسرائيلي باختطاف أحد الصيادين أثناء عمله اليومي ومن داخل مركبه في المياه اللبنانية مقابل بلدة الناقورة، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية اللبنانية ولحقوق الإنسان”.

واشارت الى ان “هذا الاعتداء السافر على لقمة عيش الصيادين، الذين يكدّون في البحر لتأمين رزقهم وعيشهم الكريم، يُعدّ جريمة لا يمكن السكوت عنها، ويشكل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية”.

وطالبت “السلطات اللبنانية والأجهزة المعنية بالتحرك الفوري لمتابعة القضية والضغط للإفراج عن الصياد المختطف، ونذكر الحكومة اللبنانية انه لا يكفي الاطلاع على العربدات الاسرائيلية ويجب التحرك فورا وتقديم شكوى لدى مجلس الامن”، كما ناشدت “المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة هذا العمل العدواني ومحاسبة العدو الاسرائيلي”.

واكدت أن “مهنة الصيد ستبقى رمزًا للصمود، ولن ترهبنا ممارسات العدو الاسرائيلي، وسنبقى إلى جانب صيادينا حتى عودتهم آمنين إلى عائلاتهم وأرزاقهم ولا يحمينا الا معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام