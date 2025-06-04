القناة 14 العبرية: مساء أمس في قطاع غزة أُصيب 3 جنود “إسرائيليين” بينهم جريح بحالة خطيرة بعد تفعيل طائرة مسيّرة فوق قوة من وحدة “يهلوم” في منطقة جباليا وأسقطت ذخيرة وذلك بعد اشتباك آخر قُتل فيه الرقيب أول ألون فاركاس في الشجاعية وأُصيب زميله بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
القناة 14 العبرية: مساء أمس في قطاع غزة أُصيب 3 جنود “إسرائيليين” بينهم جريح بحالة خطيرة بعد تفعيل طائرة مسيّرة فوق قوة من وحدة “يهلوم” في منطقة جباليا وأسقطت ذخيرة وذلك بعد اشتباك آخر قُتل فيه الرقيب أول ألون فاركاس في الشجاعية وأُصيب زميله بجروح خطيرة