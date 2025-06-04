الامام الخامنئي: طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2025 - 09:30

الامام الخامنئي: طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

منذ 25 mins 4 June، 2025
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