قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2025 - 04:52

قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 43 mins 4 June، 2025
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