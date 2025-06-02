غوتيريش مصدوم من الجرائم الصهيونية في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين جراء العدوان الصهيوني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في غزة.

وأكد غوتيريش في بيان له الاثنين على “ضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل بشأن مقتل فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة”، وشدد على أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان”.

وقال غوتيريش “من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء”، واكد انه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، داعيًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع المساعدات في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيدا و340 مصابا، منذ بدء العمل بهذه المراكز في 27 مايو/ أيار 2025.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة إن كل شهيد وصل إلى المستشفيات كان مصابا بطلقة نارية واحدة في الرأس أو الصدر، “ما يؤكد إصرار الاحتلال على القتل المباشر والبشع بحق المواطنين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام