الخارجية الايرانية: لن نقبل اي مقترح لا يراعي مصالح شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2025 - 11:54

الخارجية الايرانية: لن نقبل اي مقترح لا يراعي مصالح شعبنا

منذ 1 ساعة 2 June، 2025
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