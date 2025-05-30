سرايا القدس: أوقعنا قوة صهيونية من 10 جنود بين قتيل وجريح بخان يونس

أعلنت سرايا القدس اليوم الجمعة عن تنفيذ عمليتين جديدتين، إحداهما بالاشتراك مع كتائب القسام، ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وفي أحدث بيان لها، أفادت سرايا القدس بأنها أجهزت في عملية مشتركة مع كتائب القسام على قوة صهيونية متوغلة بمنطقة الأوروبي في خان يونس.

وأكدت أنها استهدفت مع الكتائب القوة الصهيونية المذكورة بقذيفة مضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة الصفر.

وقبل ذلك، قالت سرايا القدس إن عناصرها استهدفوا منزلا تحصنت به قوة صهيونية مكونة من 10 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح أمس الخميس في خان يونس.

وأكدت السرايا في بيان أنه تم رصد هبوط عدد من الطائرات المروحية في موقع استهداف القوة الإسرائيلية في خان يونس.

وأمس بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية توثق إحدى عمليات سرايا القدس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

سرايا القدس تبث مشاهد لما قالت إنه لتفخيخ وتفجير منزل تحصنت به قوة لجيش الاحتلال بحي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/cr95b6V6Ga — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 29, 2025

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ منزل بعدد من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه، ثم رصد تقدم القوة الإسرائيلية الراجلة.

وتضمنت المشاهد لحظة تفجير المنزل في القوة الإسرائيلية وسط تكبيرات مقاتلي السرايا وانبعاث كتلة نارية ودخانية كبيرة من المكان.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن مسرح العملية تم تجهيزه بعدة عبوات انفجرت بشكل متزامن.

وأكدت السرايا إيقاع القوة الإسرائيلية كاملة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق الخميس، عرضت سرايا القدس مشاهد من إسقاط مقاتليها مسيّرة استخبارية إسرائيلية، وقصف جنود إسرائيليين متمركزين شرقي حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

المصدر: مواقع