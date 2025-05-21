سرايا القدس تقصف اسدود وعسقلان رداً على المجازر الاسرائيلية

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الأربعاء، عن تنفيذها هجومًا صاروخيًا استهدف مدينتي أسدود وعسقلان في جنوب الأراضي المحتلة. وجاء هذا القصف ردًا على “المجازر الصهيونية” المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

في بيان مقتضب نُشر عبر قناتها على “تلغرام”، أكدت “سرايا القدس” أنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه أسدود وعسقلان، معتبرةً هذا الهجوم ردًا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة لخيش قرب عسقلان، مشيرًا إلى أن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت صاروخًا أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 175 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وموجات نزوح جماعية.

وتؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها “سرايا القدس”، أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على الجرائم الإسرائيلية المستمرة، مشددةً على حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان.

المصدر: مواقع