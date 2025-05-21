تضييق الخناق دوليًا على “إسرائيل”.. عزلة متفاقمة ونقمة داخلية غير مسبوقة

يتعرض الكيان الصهيوني لحملة دولية غير مسبوقة، على خلفية مواصلته حرب الإبادة في قطاع غزة، وسط تدهور إنساني حاد ونقمة داخلية تعكس حالة العزلة المتفاقمة على الساحة الدولية.

وبينما يمعن الاحتلال في ارتكاب المجازر في القطاع، وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مستويات كارثية، ما دفع عدداً من الحلفاء التقليديين لتل أبيب إلى اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة بحقها.

ففي بريطانيا، أعلنت الحكومة فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية. كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن، على خلفية التصعيد العسكري المتواصل في غزة.

وخلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، ندد وزير الخارجية ديفيد لامي بالتصعيد، وأعلن سلسلة من الإجراءات العقابية، قائلاً: “أُعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. كما سنعيد النظر في التعاون ضمن خارطة الطريق الثنائية لعام 2030، بعدما أصبحت تصرفات حكومة نتنياهو لا تحتمل”.

وفي موازاة الخطوة البريطانية، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن ستوكهولم ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للدفع نحو فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال. بدورها، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيبدأ مراجعة لاتفاقية الشراكة الموقعة مع “إسرائيل”.

وقالت كالاس: “من الواضح أن هناك أغلبية كبيرة تؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. سنُطلق هذه العملية، وعلى تل أبيب أن تتحمل مسؤولية رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية”.

أما رئيس وزراء النرويج، فأعلن أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع دول أوروبية للاتفاق على تدابير تشمل عقوبات اقتصادية ضد “إسرائيل” ردًّا على انتهاكاتها المستمرة.

الضغوط الدولية المتصاعدة يقابلها تململ داخلي داخل كيان الاحتلال. فقد وصف رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، العمليات الجارية في غزة بأنها “تقارب جرائم الحرب”، معتبراً أن “المشهد الواضح هو مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب عدد من الجنود الإسرائيليين”.

من جهتها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن “إسرائيل” تعيش أدنى مستوياتها على صعيد المكانة الدولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن “تل أبيب تواجه تسوناميًا سياسيًا حقيقيًا سيتفاقم. نحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم لم يعد معنا”.

كما وصفت الصحيفة التهديدات الصادرة عن بريطانيا وفرنسا بأنها “غير مسبوقة”، وتُظهر “إسرائيل” وكأنها دولة منبوذة على المستوى الدولي.

المصدر: موقع المنار