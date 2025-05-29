أسس الزواج الناجح.. من حسن الاختيار الى حسن التعايش

ينظر الإسلام إلى الزواج كعلاقة ورابطة عظيمة، فالزواج سكنٌ ومودةٌ ورحمةٌ بين الزوجين، وهذا هو الأصل، وسر نجاح الزواج… ولكن هذه الرابطة والسكينة المرجوة قد تتعرض في كثير من الأحيان لتصدعات تسببها خلافات لم تكن موضوعة في الحسبان والتي قد تصل لحد الانهيار والطلاق وبالأخص عند المتزوجين حديثا…

نصائح بسيطة لكنها مهمة لكل من يود الاقبال علي الزواج وضمان نجاحه يقدمها لنا الاستاذ في الحوزة العلمية الشيخ عبد المنعم قبيسي:

ان تصل رابطة الزواج لهدف السكينة والمودة فهذا يعني نجاحها، هل هذا النجاح صعب المنال؟ ما هي اسس الزواج الناجح؟

متى يجب اللجوء للمشورة الخارجية؟ ولمن؟

المصدر: موقع المنار