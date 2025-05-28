حماس: نبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب على غزة

أكدت حركةُ حماس أنها “تبذلُ جهودًا كبيرةً لوقفِ الحرب الهمجية على غزة وكان آخرَها التوصّلُ إلى اتفاقٍ مع المبعوثِ الأمريكي ستيف ويتكوف على إطارٍ عامٍ يحققُ وقفًا دائمًا لإطلاقِ النار، وانسحابًا كاملًا لقواتِ الاحتلالِ وتدفّقَ المساعدات، وتولّي لجنةٍ مهنيةٍ إدارةَ شؤونِ القطاعِ فورَ الإعلانِ عن الاتفاق”.

وقالت حماس في بيان لها الاربعاء إن “الاتفاقَ يتضمنُ إطلاقَ سراحِ عشرةٍ من الأسرى الصهاينة وعددٍ من الجثث، مقابلَ إطلاقِ سراحِ عددٍ متفقٍ عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمانِ الوسطاء، وتنتظرُ الحركةُ الردَّ النهائيَ على هذا الإطار”.

المصدر: قناة المنار