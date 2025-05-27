روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على أوكرانيا منذ بدء الحرب

شنت روسيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على أوكرانيا منذ بدء الحرب، حيث أطلقت 355 طائرة مسيرة من نوع “شاهد” بالإضافة إلى تسعة صواريخ كروز في غارات استمرت لثلاث ليالٍ متتالية.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم تسبب في استنفار كامل الدفاعات الجوية وأسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، يوم الأحد.

وفي مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، تدخل رجال الإطفاء لإخماد حرائق نشبت جراء غارة ليلية بطائرة مسيرة، لكن لم يُبلغ عن أي وفيات.

وجاء هذا التصعيد بعد أيام من هجمات روسية مكثفة استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية في عدة مدن أوكرانية، وفقاً لسلطات كييف.

وتواصل موسكو تكثيف ضرباتها الجوية رغم التحذيرات الغربية من فرض عقوبات إضافية، في حين تعاني أوكرانيا من استنزاف دفاعاتها الجوية ونقص المساعدات العسكرية الغربية.

المصدر: مواقع