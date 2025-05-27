صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: التقدير في “إسرائيل” هو أن الولايات المتحدة تضغط عليها للموافقة على أن واشنطن ستقدم لحماس ضمانات لإنهاء الحرب وهو شرط لموافقة حماس على قبول “مخطط ويتكوف” الأصلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 27 2025 - 13:24

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: التقدير في “إسرائيل” هو أن الولايات المتحدة تضغط عليها للموافقة على أن واشنطن ستقدم لحماس ضمانات لإنهاء الحرب وهو شرط لموافقة حماس على قبول “مخطط ويتكوف” الأصلي

منذ 43 mins 27 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة