صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر: مبعوثا الرئيس الأميركي “ستيف ويتكوف” و “آدم بولر” أبلغا عائلات الرهائن أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم بشأن صفقة الرهائن في الأيام المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2025 - 13:24

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر: مبعوثا الرئيس الأميركي “ستيف ويتكوف” و “آدم بولر” أبلغا عائلات الرهائن أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم بشأن صفقة الرهائن في الأيام المقبلة

منذ 45 mins 27 May، 2025
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