قصف مدفعي بشكل مكثف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2025 - 05:04

قصف مدفعي بشكل مكثف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 27 May، 2025
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