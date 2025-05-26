بندان مهمان تبحثهما لجنة المال اليوم: ٢٥٠ مليون دولار للكهرباء وخفض رسوم الموازنة

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها بندان مهمان الأول يتعلّق باتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، والذي اتفق عليه في واشنطن خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي قبل أسابيع.

اما البند الثاني، فيتعلّق بمشروع تعديل الرسوم المرتفعة في موازنة العام ٢٠٢٥ التي اقرتها الحكومة بمرسوم، واعترضت لجنة المال ومجلس النواب والنقابات عليها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام