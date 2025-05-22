“وتعاونوا” سلمت حصصا تموينية لـ”قولنا والعمل”.. والشيخ القطان: للوحدة بمواجهة العدو الصهيوني

استلمت جمعية “قولنا والعمل” الخميس في بلدة بر الياس البقاعية حصصا غذائية وتموينية من جمعية “وتعاونوا” حيث سيتم توزيعها كالمعتاد على العائلات الفقيرة والمتعففة في المنطقة.

وشكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “جمعية وتعاونوا ومِن خلفها قيادة حزب الله مبادراتهم الدائمة والمتنوعة التي تساهم في التخفيف من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل أبناء المنطقة”.

وقال الشيخ القطان “تعودنا مع جمعية وتعاونوا أن نتعاون على البر والتقوى لما فيه الخير ونحن في جمعية قولنا والعمل دائما في تعاون مع جمعية وتعاونوا لمساعدة الناس على الأصعدة كافة، لا سيما من خلال الأيام الصحية وتوزيع الأدوية والمساعدات الغذائية”، وتابع “الشكر موصول إلى قيادة حزب الله التس تعطي دائما التوجيهات من أجل مساعدة أهلنا وناسنا في لبنان عموما والبقاع خصوصا”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “هذه المبادرات لا تعفي الدولة من مسؤولياتها ولا تعفي الحكومة والوزارات المختصة من دورها وواجبها بأن تقف إلى جانب المواطنين خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها”.

من جهة ثانية، استنكر الشيخ القطان “استمرار الاعتداءات المتكررة على لبنان واللبنانيين لا سيما في الجنوب”، وقال إن “هذا يحتاج إلى تكاتف وتعاون وتعاضد في ما بيننا كلبنانيين، حتى نكون جميعا قوة واحدة في مواجهة هذا العدو الذي يريد أن يكسر شوكتنا ويعبث بأرضنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام