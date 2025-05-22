موجة هجمات إلكترونية غير مسبوقة تضرب كبرى الشركات العالمية

تشهد الشركات والمؤسسات العالمية موجة متزايدة من الهجمات الإلكترونية وهجمات برامج الفدية، إذ تستهدف جهات تهديد متقدمة أنظمتها الرقمية.

ولا تقتصر هذه الهجمات على قطاع معين، بل تمتد لتشمل مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتجزئة، وحتى الهيئات الحكومية والتنظيمية.

وتضمنت تلك القائمة شركات وهيئات تنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا التي تأثرت بحوادث إلكترونية أو أبلغت عنها هذا العام:

مجموعة سميثس

في يناير، تعرضت مجموعة سميثس لهجوم سيبراني أدى إلى وصول غير مصرح به إلى أنظمتها.

استوديو بيغ تشيز

في يناير، تمكن قراصنة من اختراق أنظمة كود الألعاب وبيانات الموظفين الشخصية في شركة تطوير الألعاب البولندية، وطالب القراصنة بفدية قدرها 100 ألف زلوتي بالعملات الرقمية.

منتجعات MGM الدولية

في يناير، وافقت المحكمة على تسوية بقيمة 45 مليون دولار في دعوى جماعية تتعلق بخرقين للبيانات في عامي 2019 و2023، أثرا على ملايين العملاء.

شركة كلوركس

في فبراير، صرّح أحد التنفيذيين في شركة كلوركس بأن الشركة استعادت بالكامل عمليات التوزيع التي تعطلت بسبب هجوم سيبراني في عام 2023.

إيكرت وزيغلر

في فبراير، تعرضت الشركة لهجوم سيبراني استهدف أجزاء من أنظمتها المعلوماتية، لكنها أكدت أن الإنتاج لم يتأثر بشكل كبير.

ماركس آند سبنسر

في أبريل، توقفت الطلبات عبر الإنترنت لأكثر من ثلاثة أسابيع، ما دفع الشركة البريطانية إلى التحذير من خسارة أرباح تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

هيرتز

في أبريل، أعلنت شركة تأجير السيارات أن بعض بيانات المستخدمين قد سُرقت نتيجة خرق أمني مرتبط بأحد مزوديها.

دافيتا

في أبريل، تعرضت شركة دافيتا لهجوم فدية أدى إلى تشفير أجزاء من شبكتها، ما تسبب في تعطيل بعض العمليات رغم اتخاذ تدابير مؤقتة.

مكتب مراقب العملة الأميركي

في أبريل، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن رسائل البريد الإلكتروني لعدد من التنفيذيين والموظفين قد تم اختراقها، وأرجعت السبب إلى ثغرات أمنية قديمة.

إميرا ووحدتها نوفا سكوشا باور

في أبريل، أعلنت الشركتان عن تعرض شبكتهما الكندية لاختراق سيبراني، حيث تم الوصول إلى بيانات العملاء وسرقتها.

مجلس علاقات العمل الوطني

في أبريل، زعمت شكوى من مُبلغ عن المخالفات أن فريق التكنولوجيا التابع لإيلون ماسك (DOGE) قد يكون مسؤولاً عن خرق سيبراني كبير طال ملفات حساسة لدى الهيئة الفيدرالية للعمل.

كريستيان ديور كوتور

في مايو، أفادت وكالة بلومبرغ بأن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب بيانات بعض عملائها.

المصدر: سي ان ان