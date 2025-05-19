حزب الله وحركة “أمل” أعلنا لائحة “التنمية والوفاء” في دير قانون النهر

أعلنت اللجنة الانتخابية في حركة “أمل” و”حزب الله”، في حفل أقيم في مزار الأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين لائحة “التنمية والوفاء” في بلدة دير قانون النهر، في حضور مدير عام مركز الأبحاث والدراسات التربوية النائب السابق الدكتور عبدالله قصير، مرشحي اللائحة وحشود من أهالي البلدة.

وتحدث قصير فأكد “أن هذا التحالف بين حركة “أمل” و”حزب الله” يأتي تجسيدا للقرار الذي اتخذته قيادتا “أمل” و”حزب الله” في مواجهة هذه المرحلة الحساسة والخطيرة”، معتبرا أنه “قرار يصب حتماً في مصلحة أهلنا وأحبتنا في لبنان، ولا سيما في هذا الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات البلدية”.

ولفت إلى “أن دور البلديات هو دور مهم كسلطة محلية وإطار إنمائي وخدماتي للقرى والبلدات، ويشكل مدماكا أساسيا ومهما في ردم الهوّة والفجوة التي يتركها غياب الدولة عن البلدات والقرى في تقديم الخدمات والإنماء لهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام