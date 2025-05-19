الخط الساخن| العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية: تنمية عمرانية وبشرية وبيئية

ديما جمعة

في حلقة الخط الساخن بعنوان “العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية: تنمية عمرانية وبشرية وبيئية” تحدث السيد جهاد ياسين معاون مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية عن مفهوم العمل البلدي الذي يؤمن به حزب الله والذي يعني مواكبة ثقة الناس لتصويب عمل البلديات والاتحادات لخدمة اهل القرى موجزا عمل الولاية السابقة بالاشارة الى التحديات الصعية التي مرت بها المنطقة

توقف حرب عند مرحلة الاعتداءات الاسرائيلية على منطقة جبل عامل الثانية واكد استمرار العمل بدعم الاهل والتضحية وتقديم الشهداء من رؤساء بلديات المنطقة..

وتوقف السيد حاتم عند ابرز تقديمات حزب الله ودعم البلديات عبر تنفيذ مشاريع لتحسين خدمات المياه والكهرباء والخدمات الصحية والاطفاء وغيرها.

وعن خطة طوارئ الاطفاء، شرح عمل اللجان التي وضعت خطط معالجة اسباب الحرائق والتصدي لها:

خلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن في قرى جبل عامل الثانية وبدأت من النبطية الفوقا بلقاء مع رئيس البلدية ياسر غندور الذي تحدث عن اهمية التنمية البشرية والعمرانية.

واستمرت الجولة الى قرى اتحاد بلديات جبل الريحان بوقفة مع رئيس الاتحاد باسم شرف الدين للحديث عن ابرز المشاريع. وختام الجولة كانت بلقاء مع رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة الذي اوجز عمل البلديات خلال الاعوام الماضية.

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المصدر: موقع المنار