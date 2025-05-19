إيران: حقنا النووي غير قابل للتفاوض

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماماً، مشيراً إلى أن إيران اختارت المسار الدبلوماسي لأنها “لا تخفي شيئاً”.

وأوضح أن التخصيب هو “قضية تُعدّ جزءاً طبيعياً من دورة الصناعة النووية الإيرانية ولا يمكن التفاوض بشأنها بأي حال من الأحوال.. هو تكنولوجيا وضرورة لضمان استمرار الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع… وهو حق قانوني لإيران”.

بهذا الصدد، نفى بقائي وجود أي مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن.

في ما يخص العقوبات، رأى بقائي أن كل حزمة جديدة منها تضعف مصداقية صانعي القرار في واشنطن، لأنها تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتُظهر بوضوح العداء الأميركي للشعب الإيراني. لذلك، لا يمكن الوثوق بادعاءات واشنطن حول جديتها في المسار الدبلوماسي.

استدعاء القائم بالأعمال البريطاني

وحول متابعة وزارة الخارجية لقضية المواطنين الإيرانيين المحتجزين في فرنسا وبريطانيا، أوضح بقائي أن “الاتهامات ما زالت غير واضحة. كل ما وصلنا أنهم عبّروا عن دعمهم لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من المفارقات المؤلمة؛ إذ يُقابل الاعتراض على الإبادة الجماعية بالقمع والاعتقال”.

وقال إن 3 أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز في بريطانيا فيما تم الإفراج عن الآخرين من دون توضيح أسباب اعتقالهم، معتبراً أن “كل مؤشرات الاعتقال التعسفي متوفرة في هذه القضية”.

وأوضح بقائي أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس، وتم إبلاغه احتجاج إيران الرسمي، و”نحن نطالب السلطات البريطانية بتقديم توضيحات ورفع الشبهة السياسية عن هذا السلوك”.

وأفادت الشرطة البريطانية أن “ثلاثة إيرانيين مثلوا أمام محكمة في لندن، السبت الماضي، بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الإيرانية من آب 2024 إلى شباط 2025″، واصفة التحقيق بـ”المعقد جداً”.

من جهتها شددت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على أنه “يجب محاسبة إيران على أفعالها”، معتبرة أنه “يجب علينا أيضا تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا”.

المصدر: مواقع