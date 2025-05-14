مراسل المنار : أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2025 - 12:00

مراسل المنار : أنباء عن حدث أمني في حي الشجاعية شرق غزة

منذ 37 mins 14 May، 2025
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