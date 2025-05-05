الرئيس عون يهنئ الفائزين: مسؤوليتكم تبدأ بعد الانتخابات

هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.

ورأى عون أن “المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات”، معتبراً أن “خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تشكّل الهدف الأساسي للعمل البلدي والاختياري”.

ولفت عون إلى أن “لبنان يخطو بثبات على مسار النهوض والتعافي، رغم الأزمات والتحديات التي واجهها”.

رسالة تضامن عراقية مع لبنان

من جهة أخرى، استقبل عون الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، في قصر بعبدا، اليوم، حيث بحثا تعزيز العلاقات اللبنانية – العراقية وتطويرها على مختلف الصعد.

وأوضح الضاري أن “وجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق”.

المصدر: مواقع