ترامب: حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 01:52

ترامب: حققنا في 100 يوم ما لم يتحقق في 100 عام

منذ 7 mins 30 April، 2025
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