وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي في مؤتمر صحافي حول العام الدراسي والامتحانات الرسمية: المواد الاختيارية لن تعتمد في الامتحانات الرسمية لهذا العام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 12:36

وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي في مؤتمر صحافي حول العام الدراسي والامتحانات الرسمية: المواد الاختيارية لن تعتمد في الامتحانات الرسمية لهذا العام

منذ 2 ساعة 30 April، 2025
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