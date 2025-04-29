زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل نيوزيلندا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 21:14

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل نيوزيلندا

منذ 9 mins 29 April، 2025
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