رويترز: 3 قتلى بإطلاق نار في مدينة أوبسالا بالسويد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 21:12

رويترز: 3 قتلى بإطلاق نار في مدينة أوبسالا بالسويد

منذ 40 mins 29 April، 2025
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