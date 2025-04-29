الكرملين: ليس لدى موسكو أي فكرة عما إذا كانت كييف ستنضم إلى الهدنة في الذكرى الثمانين للنصر على النازية ولم يصدر أي رد فعل على اقتراح بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 11:58

الكرملين: ليس لدى موسكو أي فكرة عما إذا كانت كييف ستنضم إلى الهدنة في الذكرى الثمانين للنصر على النازية ولم يصدر أي رد فعل على اقتراح بوتين

منذ 29 mins 29 April، 2025
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