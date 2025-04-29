ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 11:58

ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها

منذ 36 mins 29 April، 2025
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