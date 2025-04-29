وزارة التجارة الصينية: استخدام واشنطن للتعريفات أثر بشكل خطير على استقرار سلاسل التصنيع والاستيراد العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 08:52

وزارة التجارة الصينية: استخدام واشنطن للتعريفات أثر بشكل خطير على استقرار سلاسل التصنيع والاستيراد العالمية

منذ 1 ساعة 29 April، 2025
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