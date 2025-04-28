هيئة البث “الإسرائيلية”: رئيس الأركان “إيال زامير” صدّق الجمعة على خطط لتوسيع العملية العسكرية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 20:26

هيئة البث “الإسرائيلية”: رئيس الأركان “إيال زامير” صدّق الجمعة على خطط لتوسيع العملية العسكرية في غزة

منذ 5 mins 28 April، 2025
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