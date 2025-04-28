الرئيس عون: سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية – سورية لمعالجة المواضيع العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود والنازحين السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 11:48

الرئيس عون: سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية – سورية لمعالجة المواضيع العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود والنازحين السوريين

منذ 11 mins 28 April، 2025
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