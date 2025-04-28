وسائل إعلام يمنية: 8 شهداء بينهم أطفال ونساء في العدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 00:28

وسائل إعلام يمنية: 8 شهداء بينهم أطفال ونساء في العدوان الأمريكي على ثقبان بمديرية بني الحارث بصنعاء

منذ 1 ساعة 27 April، 2025
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