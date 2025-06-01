وحدة المهن الحرة في حزب الله تهنئ الأطباء بفوز لائحتهم الكاملة في انتخابات نقابة الأطباء

تتوجّه وحدة المهن الحرة في حزب الله بالتهنئة إلى عموم الأطباء على إنجازهم الانتخابي المميّز في نقابة الأطباء، وعلى هذا الانتصار الكبير الذي تحقق رغم محاولات أحد الأطراف الإساءة إلى وحدتهم الوطنية من خلال إثارة أجواء طائفية شاذة، مرفوضة من الجسم الطبي واللبناني عمومًا، لا سيما بعد رفض إدراج هذا الطرف في اللائحة.

وإذ تعلن الوحدة عن فوز اللائحة الكاملة المدعومة منها ومن حلفائها في حركة أمل، والتيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشاركة حزب الكتائب اللبنانية، وعدد من المستشفيات والمستقلين، والتي كانت برئاسة النقيب المستقل الدكتور إلياس شلالا، فإنها تخصّ بالتهنئة مرشحي حزب الله الفائزين، وهم:

الدكتور بسّام عليق: عضو مجلس النقابة

الدكتور رفيق سلّوم: عضو في صندوق التأمين والإعانة

الدكتور علي مشيك: عضو في صندوق التقاعد

الدكتور محمود الموسوي: عضو في لجنة مساعد مراقب عام الضمان

كما تتوجّه الوحدة بالشكر إلى الإخوة والأخوات في جمعية الأطباء المسلمين على جهودهم الطيبة والمباركة في التحضير والمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات. وتعبّر عن أملها في أن تتمكن نقابة الأطباء، إلى جانب الزملاء الأطباء، من إحداث نقلة نوعية في دورها وأدائها، بما يعود بالخير والتقدم على الأطباء والوطن عمومًا.

المصدر: موقع المنار