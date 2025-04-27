جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2025 - 04:24

جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في رفح جنوب قطاع غزة

منذ 45 mins 27 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة