القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 19:10

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين

منذ 1 ساعة 26 April، 2025
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