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April 25 2025 - 16:58

العلامة الخطيب بحث مع وفد “اللقاء الوطني الاعلامي” في التطورات في لبنان والمنطقة

منذ 23 mins 25 April، 2025
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب
لبنان

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى – طريق المطار ظهر اليوم،  وفد “اللقاء الوطني الاعلامي”، اطلعه على نشاطاته وتطلعاته الوطنية، وكانت جولة في تطورات الاحداث في لبنان والمنطقة .

وادلى الدكتور روني الفا بتصريح ، باسم الوفداثر اللقاء فقال:” تشرفنا بلقاء نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب وكانت فرصة بالنسبة للقاء الإعلامي الوطني أن يستنير من افكار وطروحات سماحته ، وأبرزها ما جاء على لسانه حول ضرورة أن تكون الحكومة اللبنانية ممثلة لطموحات وآمال الشعب اللبناني بأكمله دون تفرقة ودون تمييز، واكد سماحته أيضا على ضرورة أن تبحث الحكومة بشكل عاجل بإعادة إعمار الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية، والاهتمام بالمسائل الإنمائية، وأن تتحلى بقدر كبير من السيادة الوطنية، فلا تتطلع ولا تخضع لأي ضغط خارجي ، وكانت هذه الأفكار مدماك لإعادة صيانة الدولة اللبنانية والحكم اللبناني في هذا العهد الجديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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