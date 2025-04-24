السيد الحوثي: لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات ولا في منع عملياتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 17:56

السيد الحوثي: لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات ولا في منع عملياتنا

منذ 40 mins 24 April، 2025
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