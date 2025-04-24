سكرتير مجلس الأمن الروسي: إدخال قوات عسكرية أجنبية لأوكرانيا قد يؤدي لصدام بين روسيا والناتو وإلى حرب عالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 10:08

سكرتير مجلس الأمن الروسي: إدخال قوات عسكرية أجنبية لأوكرانيا قد يؤدي لصدام بين روسيا والناتو وإلى حرب عالمية

منذ 58 mins 24 April، 2025
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