قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة يستهدف منطقة كف بيت حانون شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2025 - 04:52

قصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة يستهدف منطقة كف بيت حانون شمال غزة

منذ 2 ساعة 24 April، 2025
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