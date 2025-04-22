المنظفات والمطهرات المنزلية.. المحاذير وشروط الاستخدام

يساعد التنظيف الجيد على حماية المنزل من الملوثات، لكن الإفراط في استخدام المنظفات لإبعاد الميكروبات والفيروسات يعتبر خطرا على الصحة خاصة عندما تسرف سيدة المنزل في التنظيف، وما لا تعرفه أن بعض خامات مواد تطهير المنازل، قد تكون أكثر ضررًا من الميكروبات نفسها، إذا لم يتبع تعليمات الاستخدام، بالإضافة إلى أن هناك مادة مسرطنة داخل مواد التعقيم والتطهير، يرتبط استخدامها باتباع عدة محاذير.

وتتنوع المخاطر التي قد تحدث نتيجة الاستخدام المفرط لمواد التنظيف، بما في ذلك التهابات الجلد والعيون، ومشاكل التنفس، وتهيج الجهاز التنفسي، وحساسية الجلد، وآثار سلبية على الأنظمة العصبية والهرمونية. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد كميات المواد الكيميائية المستخدمة عن الحد المسموح به من التلوث في البيئة،

فهل يمكن أن يكون تنظيف المنزل ضاراً بصحتنا؟ وكيف يمكن استخدام مواد التنظيف بشكل آمن؟

في لقائنا اليوم مع الاستاذة في علوم الكيمياء والبيئة الدكتورة فاطمة ياسين نستفسر منها هل ان الحديث عن خطورة هذه المواد واقعي ام مضخم؟ وما هي أخطرها؟

المواد الكيميائية التي تحتويها:

مواد التنظيف قد تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الخطيرة التي يجب استخدامها بحذر وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة. من بين المواد الخطيرة التي قد تكون موجودة في مواد التنظيف الكلور:

-يستخدم الكلور كمطهر قوي للقضاء على الجراثيم والبكتيريا، ولكن يمكن أن يكون ساماً عند تناوله عن طريق الفم أو استنشاقه بكميات كبيرة.

-الأمونيا: تستخدم الأمونيا كمادة تنظيف وتلميع في العديد من المنتجات، ولكن يمكن أن تتفاعل مع الكلور لتكوين غاز الكلورامين السام.

-المذيبات العضوية: تشمل هذه المواد مثل البنزين والتولوين والميثانول، ويمكن أن تكون سامة ومهيجة للجلد والعينين والجهاز التنفسي.

-الفوسفيت: يستخدم الفوسفيت كملين في بعض منظفات الأطباق والمواد الأخرى، ولكن يمكن أن يتسبب في التهاب الجلد والعينين عند التعرض له بكميات كبيرة.

-الكيماويات القلوية: تستخدم الكيماويات القلوية مثل هيدروكسيد الصوديوم في منظفات الفرن والصابون وغيرها، ويمكن أن تتسبب في تهيج الجلد والعينين.

هل الاطفال عرضة لهذه المخاطر بنسبة اكبر من غيرهم؟

كيف نستخدمها بشكل سليم؟

الاستخدام الآمن لمواد التنظيف يتطلب اتباع بعض الإرشادات والتدابير الوقائية؛ لذلك يجب اتّباع هذه النصائح للحفاظ على سلامتنا أثناء استخدام مواد التنظيف:

-قراءة التعليمات: تأكد من قراءة التعليمات على العبوات قبل الاستخدام واتباعها بدقة.

-التهوية: تأكد من وجود تهوية جيدة، وافتح النوافذ والأبواب لتمرير الهواء النقي.

-الحماية الشخصية: ارتدِ القفازات وواقي العينين لحماية يديك وعينيك من التلامس المباشر.

-تجنب الخلط: لا تخلط بين المنظفات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعلات كيميائية خطيرة.

-تخزين آمن: قم بتخزينها بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة في أماكن باردة وجافة.

-استخدام الكمية المناسبة: لا تستخدم كميات زائدة من المنظفات، فقد تكون فعالة حتى بكميات أقل مما يُفترض.

-التجربة المسبقة: قم بإجراء اختبار صغير على منطقة غير مرئية من السطح المراد تنظيفه قبل استخدام المنظف بشكل كامل للتأكد من عدم حدوث تلف.

-التخلص بشكل آمن: تخلص من بقايا المواد بشكل آمن وفقاً لتوجيهات التخلص المحلية، وتجنب تفريغها في الصرف الصحي.

ما هي البدائل الطبيعية الصديقة للبيئة والصحية التي يمكن استبدالها بها؟

المصدر: موقع المنار