لبنان ينفذ المطلوب منه باتفاق وقف إطلاق النار.. والعدو يوسع اعتداءاته

بعدَ توقيفِ متورطينَ في اطلاقِ الصواريخِ من جنوبِ لبنانَ باتجاهِ فلسطينَ المحتلة، العدوُ يوسّعُ رُقعةَ اعتداءاتِه على لبنان… كيف ذلك؟

يوم الأحد، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف عددٍ من أفرادِ المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ من جنوبِ لبنان باتجاه فلسطين المحتلة في الثاني والعشرين والثامن والعشرين من آذار/مارس الماضي.

ووفق المعلومات لدى مديريةِ المخابراتِ في الجيش ، المجموعة كانت تحضّر لعمليةٍ جديدةٍ مماثلة، إذًا الجيش كان يواصل ما يفعله منذ اعلان اتفاق وقف اطلاق النار، يطبّق المطلوب منه في هذا الاتفاق.

في المقابل ، العدو الصهيوني كان يمعن في خرق الاتفاق كما القرار 1701، غارات واستهدافات وشهداء وجرحى في غير منطقة من لبنان وفي يوم واحد ولا مًن يُحاسب أو على الأقلّ يضغط على العدوّ لايقاف اعتداءاته، المفارقة أنّ الضغط يمارس على لبنان الجهة الملتزمة باعتراف الجميع في الخارج والداخل.

واقع لا يبدو أنّه سيتغير على الرغم من كل ما يقوله الموفدون أو يعدون به، ربما يريد هؤلاء أو يسعون حتّى لتتحوّل اعتداءات الاحد برقعتها الواسعة الى خروق اسرائيلية معتادة يوميا.

فيما وجد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن ما قامت به إسرائيل وطيلة الاسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل بإستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية.

يذكّر لبنان بالشرعية الدّولية… يسخر العدو الصهيوني من هذه الشرعية بل لا يعترف بها، هذه نفسها يريد البعض أن تُنقذ لبنان من الهمجية الصهيونية …. يجوز في هؤلاء ما يقوله المثل اللبناني الشعبي: تخبزوا بالفراح!

المصدر: قناة المنار