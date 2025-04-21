التهاب الملتحمة وحساسية العين في فصل الربيع

حساسية العين هي واحدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وتحدث عندما تتفاعل العين مع مسببات الحساسية مثل الغبار، حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات.

عندما تتعرض العين لهذه المسببات يتفاعل الجهاز المناعي معها باعتبارها إحدى عوامل الخطر التي قد تهدد الجسم وبالتالي يبدأ في إظهار علامات تحذيرية على الجسم بهيئة رد الفعل التحسسي الذي تشعر به، وينتج عنها احمرار وتهيج القرنية وعادًة ما يُصاحبها شعور بالحكة والجفاف.

الحالة ليست خطيرة، في أغلب الأوقات يمكنك التخلص من أعراضها عن طريق تناول إحدى أدوية مضادات الهيستامين التي يمكن تناولها دون وصف الطبيب والتي يبدأ مفعولها خلال فترة قصيرة ويستمر حتى 24 ساعة.

ضيفنا اليوم الاختصاصي في جراحة العين والشبكية الدكتور حسن سلام للاضاءة على اسبابها و الاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بها والعلاجات الدائمة لها ان وجدت..

أعراض حساسية العين في الربيع

تتضمن أعراض حساسية العين في الربيع المجموعة الآتية من الأعراض، مثل:

-حكة العين

-الألم والحرق

-الاحمرار والتهيج

-كثرة التدميع

-انتفاخ الجفنين

-الحساسية تجاه الضوء

-السيلان الأنفي والاحتقان

ما الذي يميز حساسية الربيع؟

هل صحيح انها تسبب العمى اذا لم تعالج بشكل سليم على المدى الطويل؟ وما هي طرق الوقاية والعلاج؟

أنواع حساسية العين:

1. الحساسية الموسمية والتهاب الملتحمة التحسسي: إن حساسية العين الموسمية كما يشير اسمها تظهر فقط في أوقات معينة من العام، وهي أكثر الأنواع شيوعًا.

2. التهاب القرنية والملتحمة الربيعي: هذا النوع أكثر خطورة من النوعين السابقين، فلا موسم محدد له، ولكن أعراضه تسوء بشكل كبير في مواسم معينة من العام، وإذا ترك دون علاج فقد يسبب العمى. وهذا النوع تحديدًا من حساسية العيون غالبًا ما يصيب الرجال والأشخاص المصابين من الأصل بربو أو أكزيما.

3. التهاب الملتحمة التماسي: ينتج هذا النوع من الحساسية عن تحسس العين من العدسات اللاصقة أو نوع معين من البروتينات الموجودة في الدموع عندما تلتصق بسطح العدسة.

4. التهاب الملتحمة الحليمي العملاق: يرتبط هذا النوع عادة بارتداء العدسات اللاصقة، وهو نوع حاد جدًا، حيث يتكون لدى المصاب أكياس وبثور مملوءة بالسوائل في بطانة جفن العين من الداخل.

بالتركيز على الحساسية الموسمية والتهاب الملتحمة التحسسي، ماذا يعني؟ واين يقع من امراض حساسية العين؟

المصدر: موقع المنار